Квашеная капуста полезна для иммунитета и ЖКТ, но есть можно не всем

Квашеная капуста вкусная и полезная, но употреблять продукт нужно умеренно, а некоторым людям совсем убрать из своего меню.

В закуске много витамина C, он помогает укрепить иммунитет, бороться с инфекциями и поддерживает здоровье кожи.

В капусте есть и молочнокислые бактерии. Они улучшают пищеварение и помогают в профилактике запоров. Правильной работе кишечника способствует также клетчатка, которой богат продукт.

Взрослым в сутки оптимально можно 100-200 граммов квашеной капусты, считает гастроэнтеролог Екатерина Кашух, пишет газета «Известия».

С закуской главное не переусердствовать. Большое количество клетчатки и пробиотиков в продукте могут привести к вздутию и дискомфорту в животе. Обилие соли плохо сказывается на давлении и приводит к отекам.

Людям с нарушениями работы почек, артериальной гипертензией, а также при гастрите, язве и рефлюксе рекомендуют ограничить потребление продукта или совсем отказаться от квашеной капусты. // фото freepik.com/ timolina