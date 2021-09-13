Квартира в Кондопоге чуть не сгорела из-за швейной машинки

На пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги в 15:42 в воскресенье, 12 сентября, поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного жилого дома на улице Комсомольской.

Не прошло пяти минут, как пожарные расчеты из города бумажников были на месте происшествия и быстро справились с огнем.

В результате пожара в квартире огнем были повреждены стена и швейная машинка «Аврора».

По предварительным данным, квартира чуть не сгорела из-за неисправности в швейной машинке. Фото: sferijiznivm