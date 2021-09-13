13 сентября 2021, 09:13
Квартира в Кондопоге чуть не сгорела из-за швейной машинки
Днем в воскресенье пожар в городе бумажников повредил стену в квартире
На пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги в 15:42 в воскресенье, 12 сентября, поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного жилого дома на улице Комсомольской.
Не прошло пяти минут, как пожарные расчеты из города бумажников были на месте происшествия и быстро справились с огнем.
В результате пожара в квартире огнем были повреждены стена и швейная машинка «Аврора».
По предварительным данным, квартира чуть не сгорела из-за неисправности в швейной машинке. Фото: sferijiznivm