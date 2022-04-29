Квартет Алексея Черемизова и Сибель Кёсе выступят в Петрозаводске

Из Санкт-Петербурга к нам приедет хорошо известный и любимый петрозаводчанами Квартет Алексея Черемизова в составе самого маэстро Черемизова (фортепиано), Никиты Мочалина (саксофон), Романа Салмасова (контрабас) и Артема Теклюка (ударные). А вот вокалистка из Турции Сибель Кёсе, которую называют «джазовой принцессой из Стамбула», выступит в Карелии впервые.

Сибель Кёсе - настоящий самородок, обладающая неповторимым, завораживающим тембром голоса певица. Она выросла в обычной семье, не имеющей никакой связи с музыкой. Вообще, у джаза в Турции своя судьба. Турецкие джазмены никогда не пытались привносить в жанр что-то новое. Для них важнее было, овладев техникой, все время поднимать уровень мастерства. В конце ХХ века был спад интереса, а затем - новый расцвет, где одним из первых всплывает имя Сибель Кёсе - мастера импровизации.

Основу программы концерта составляют популярнейшие джазовые композиции и мировые эстрадные хиты в джазовой обработке. Давно замечено, что участников квартета объединяет любовь к хорошей музыке, элегантным образам, непошлому юмору, красоте и нежности. Все это будет передано со сцены слушателям со свойственной квартету легкостью, где в сольных партиях блеснет каждый из музыкантов.

Словом, петрозаводчан ждет джаз с турецким колоритом. А Сибель Кёсе со свойственным ей экспрессивным вокалом, безусловно, украсит динамичный стиль квартета Алексея Черемизова.

Кстати, с квартетом Алексея Черемизова Сибель Кёсе сотрудничает около 20 лет. Именно с ними она впервые выступила на российской сцене. А концерт к Международному дню джаза в Петрозаводске, без сомнения, станет ярким событием в джазовой истории Карелии.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах Карельской филармонии и на сайте.

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