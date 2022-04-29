Два детских сада строятся в Петрозаводске

Детский сад на улице Чехова рассчитан на 300 мест. Основные работы на сегодняшний день - это монтаж коробки здания. Завершён монтаж стеновых ж/б конструкций 1-го этажа, начинается монтаж 2-го этажа здания. Параллельно выполняются работы по устройству наружного освещения и устройству наружных инженерных сетей. Здание детского сада будет возведено к середине июня, а срок сдачи объекта – декабрь текущего года. Детский сад будет введён в эксплуатацию с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

Особенность объекта заключается в том, что на территории строительной площадки находятся два объекта археологического наследия "Углежогные кучи», датированные 18-19 веками, поэтому к исследованиям привлечены археологи из Петербурга. Один из объектов уже исследован, археологи обнаружили пласт древесного угля, датированный 18-м веком, таким образом получено подтверждение, что на этой территории 2-3 века назад действительно находились печи для плавления металла. Исследование второй углежогной кучи запланировано на май.

Детский сад на улице Репникова рассчитан на 280 мест. Его строительство началось два года назад - в начале 2020-го. Компания «КСМ» зашла на дострой объекта в феврале текущего года. Предыдущим подрядчиком было возведено трёхэтажное кирпичное здание с частично выполненной кровлей и частичным остеклением. В первую очередь было завершено остекление здания, это позволило зайти на внутренние работы – электромонтажные, сантехнические, отделочные. Вместе с тем ведутся работы по отделке фасадов, в настоящее время их утепляют и штукатурят. Срок ввода объекте в эксплуатацию – конец ноября текущего года.

Строительство детского сада на улице Репникова в Петрозаводске

Помимо названных детских садов компания «КСМ» ведёт строительство жилых домов, детского сада в Ляскеля, школы на 1100 мест в Медвежьегорке, нескольких домов по программе расселения граждан из аварийного жилья. Все новости компании в официальной группе компании «КСМ».