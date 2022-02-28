Курс евро на рынке Forex достиг 127 рублей

Курсы основных мировых валют сегодня утром подскочили до исторических максимумов на рынке Forex. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 6:44, доллар торговался на отметке около 113,5 рубля, а евро - 127 рублей.

В соответствии с решением Банка России, сегодня торги на Московской бирже начнутся в 10:00.

Эксперты ожидали провала курса рубля на фоне решений о санкциях в виде заморозки активов Банка России, отмечает агентство. Фото pixabay.com/martaposemuckel