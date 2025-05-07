Купание запретили на сотнях пляжей на юге России

В Краснодарском крае на загрязненных мазутом пляжах установили таблички о запрете купания. Об этом сообщает паблик «Краснодар / Регион 23».

По данным источника, знаки о запрете купания установлены на 150 пляжаж в Анапе и Темрюкском районе. Также на этих территориях размещены информационные баннеры о том, что доступ на них ограничен.

Напомним, зимой 2024-2025 годов в Керченском проливе затонули два судна с нефтью. После этого нефтепродукты начали выливаться на побережье Краснодарского края и Крыма. Последствия экологической катастрофы ощущаются до сих пор. © «Петрозаводск говорит»