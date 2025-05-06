Назван средний размер пенсии в России

В Социальном фонде России назвали размер средней пенсии в стране. Данные ведомства приводит РИА Новости.

Так, по информации на 1 января 2025 года, средняя пенсия в России составляет 23 175 рублей. При этом на учете в системе СФР состоят более 41 миллиона пенсионеров. Из них пенсию по старости получают более 33 миллионов человек, по инвалидности - более двух миллионов, по потере кормильца - почти полтора миллиона человек.

Отметим, что по данным Карелиястата на 1 апреля 2025 года средняя пенсия в нашей республике составила 28 759 рублей. © «Петрозаводск говорит»