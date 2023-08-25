Кулинарное шоу снимут в Петрозаводске

Петрозаводчан пригласили на съемки кулинарного шоу «Повара на колесах» (12+). Зарегистрироваться на мероприятие необходимо здесь. В день мероприятия с собой нужно захватить паспорт, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Звездные шефы Глеб Гайгер и Артем Хижняков будут готовить из местных продуктов, попробовать получившееся блюдо смогут горожане.

Съемки шоу будут проходить 28 августа с 11:00 до 16:00. Фудтрак шоу будет ждать петрозаводчан в створе проспекта Ленина у набережной. // фото «Петрозаводск говорит»