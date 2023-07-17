Кучи мертвых голубей взволновали петрозаводчан

Мертвых птиц заметили на Кукковке в столице Карелии. Погибшие голуби лежат на газоне и около домов на улицах Судакова и Братьев Озеровых, сообщается в паблике «Кукковка.РФ».

Очевидцы насчитали около 11 погибших птиц. Местные жители призвали владельцев собак к осторожности. Одна из женщин собрала некое вещество и решила сдать его на анализ. Она предположила, что это может быть отрава. // фото VK-паблик