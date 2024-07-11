«КСМ»: свежее видео со стройплощадки поликлиники в Петрозаводске

Подведены итоги 6 месяцев работы

Основные работы на объекте – возведение здания будущей поликлиники. Строители ведут монтаж второго этажа. На строительной площадке одновременно работают 2 башенных крана. Параллельно выполняются работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей.

Все работы на объекте ведутся в графике.

Подробно о ходе строительства рассказал мастер строительно-монтажных работ Валентин Видякин.

Напомним: новая поликлиника строится в микрорайоне Кукковка в районе пересечения улиц Ровио и Фролова. Она станет филиалом действующей поликлиники №4. Общая площадь здания – около 10 тыс. кв. м, проектная мощность – 615 посещений в смену.

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