В Карелии вырос объем выдачи образовательных кредитов в три раза

С января по май 2024 года жители Северо-Запада взяли в Сбербанке более 2500 образовательных кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уровень и качество образования молодёжи – важнейший аспект здоровой экономики и процветания страны. Поэтому мы не можем быть в стороне. Сбербанк делает серьёзные шаги в этом направлении. Мы финансируем различные просветительские проекты, создаём свои и главное – даём молодым людям возможность поступать в те вузы, куда они действительно хотят. Оформить кредит на образование в Сбере сегодня можно, даже не имея работы. Кроме того, не нужны залог и поручители. Такие условия доступны каждому абитуриенту, желающему развиваться,

- отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В Санкт-Петербурге Сбер выдал почти 2000 таких кредитов на 1,3 млрд рублей (прирост 53%). Также территории-лидеры – Ленобласть и Калининград, на них в общей сложности приходится 300 кредитов.

В Карелии мы видим большую динамику по приросту выдачи образовательных кредитов. Объем выдачи кредитов увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по количеству - практически в два раза. Карелия славится высоким уровнем образования, а Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) - один из ведущих учебных заведений Северо-Запада. Карелия уже давно зарекомендовала себя в качестве важного центра образования и науки в регионе и способствует развитию интеллектуального потенциала жителей, а также подготовке квалифицированных специалистов,

- сообщил ио Управляющего Карельским отделением Сбербанка Андрей Новицкий.

По статистике, в 86 процентах случаев заёмщики – молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Средний размер кредита в мае по СЗФО – 237,5 тысячи рублей, в Петербурге – почти 370 тысяч.

Совокупный портфель выданных образовательных кредитов в Сбере на Северо-Западе составляет уже 7,5 млрд рублей, на Петербург приходится 85%.

//Фото: Кандинский