«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада

Новый детский сад рассчитан на 150 мест, располагаться он будет в центре Петрозаводска на территории жилого комплекса «Александровский», который, в свою очередь, является частью проекта комплексного развития территории «Петровская Слобода».

За последние 10 лет компания «КСМ» построила 15 детских садов, но этот будет существенно отличаться от построенных ранее и по своему внешнему облику, и с точки зрения технологии строительства – здание будет выполнено в монолите.

Основные работы на строительной площадке – возведение коробки здания, на текущий момент выполняются армирование и бетонирование стен цокольного этажа.

О ходе строительства рассказал производитель работ Андрей Финский.

Проект детского сада разработан известной в республике проектной организацией ООО КЦИП «Алгоритм» (предприятие группы «КСМ»).

//Фото: КСМ