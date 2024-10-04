Флорист поделился с россиянами, как продлить жизнь букету

Флорит Светлана Карелина рассказала, что цветы должны стоять в вазе подходящего размера, чтобы стебли на треть были в воде. Чтобы цветы стояли дольше, нужно обновлять срез при смене воды, об этом сообщает Газета.Ru.

Когда букет только подарили, с него нужно снять упаковку: она не влияет на сохранность цветов. После этого со стеблей надо удалить листву и шипы, чтобы они не начали гнить. Затем стебли надо подрезать острым ножом или секатором. Твердые стебли подрезают под углом в 45 градусов, мягкие - под прямым. Подрезанные стебли необходимо сразу же ставить в воду.

Вода должна быть холодной и чистой. Менять ее нужно раз в три дня, но если цветы слишком быстро или много ее пьют, то чаще. Когда вода мутнеет, нужно как можно скорее поменять ее и помыть вазу.

Цветы привередливы и в температуре. Они не любят перепады температур, им комфортно в прохладных помещениях. Если букет подарили зимой, то нужно дождаться, пока он нагреется до комнатной температуры, а потом обработать и поставить в воду. Фото: freepik