Крышу в карельской школе отремонтируют после вмешательства прокуратуры

Крыша в школе в деревне Хийденсельга Питкярантского района нуждалась в ремонте.

Прокуратура требовала провести ремонт, но никто не реагировал. Тогда ведомство обратилось в суд с иском к администрации района и МОУ ООШ населенного пункта. Прокуратура просила обязать их профинансировать работы и провести капитальный ремонт.

Суд согласился с позицией прокуратуры и в полном объеме удовлетворил требования. Решение вступило в силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры. // фото freeik.com