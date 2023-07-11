11 июля 2023, 20:44
Крышу в карельской школе отремонтируют после вмешательства прокуратуры
В Питкярантском районе по решению суда проведут ремонт крыши учебного заведения
Крыша в школе в деревне Хийденсельга Питкярантского района нуждалась в ремонте.
Прокуратура требовала провести ремонт, но никто не реагировал. Тогда ведомство обратилось в суд с иском к администрации района и МОУ ООШ населенного пункта. Прокуратура просила обязать их профинансировать работы и провести капитальный ремонт.
Суд согласился с позицией прокуратуры и в полном объеме удовлетворил требования. Решение вступило в силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры. // фото freeik.com