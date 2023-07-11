Парадоксы сельской медицины: светло, тепло, но очень тесно

Текст и фото: Антонина Кябелева

Жители поселка Чална Пряжинского района активно сопротивляются возведению новой врачебной амбулатории, которая должна заменить старое здание, находящееся в аварийном состоянии. Если сформулировать главные опасения граждан, то они заключаются в том, что строительство ведется бесконтрольно, то есть никто со стороны не следит за качеством работ, а площадь в 300 квадратных метров слишком скромная, чтобы разместить все необходимые медицинские кабинеты.

В карельском минздраве и республиканском правительстве пытаются снизить эмоциональный накал, объясняя жителям Чалны, что врачебная амбулатория возводится по типовому проекту, аналогичные здания уже построены в Шелтозере и Кестеньге, и там довольны изменениями.

Безусловно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому когда депутаты ЗС РК Эмилия Слабунова и Инна Болучевская решили съездить в Шелтозеро, я тоже воспользовалась возможностью оценить типовой проект, что называется, в действии. Врачебная амбулатория в вепсском селе открылась больше года назад, так что плюсы и минусы типового проекта уже должны были проявиться.

Аккуратное здание Шелтозерской врачебной амбулатории имеет пандус, оборудованное место для велосипедов и небольшую стоянку для автотранспорта. С боковой стороны здания расположен пункт скорой медицинской помощи с отдельным входом. На центральном входе висит указатель, сообщающий, что с детьми следует входить налево, а прием взрослых осуществляется справа.

Первое ощущение при входе в амбулаторию — это идеальная чистота, большой просторный коридор и минимум пациентов. Старшая медсестра Елена Ишанина провела экскурсию по кабинетам. Изначально планировалось, что площадь амбулатории составит 400 квадратных метров, но, объяснила техник Прионежского филиала республиканской больницы Светлана Иваничкина, из-за подорожания стройматериалов ее пришлось уменьшить.

Детское отделение имеет отдельный туалет, просторный холл с диваном для взрослых и детской мебелью для маленьких пациентов. Есть кабинет педиатра, правда, нет специалиста, который бы здесь работал. В этом кабинете каждый четверг фельдшер ведется осмотр здоровых детей. Как объяснила Ишанина, педиатр не предусмотрен в штатном расписании амбулатории.

Во втором кабинете ведет прием фельдшер. Здесь есть дополнительный выход прямо на улицу на случай возникновения эпидемии, чтобы в случае выявления опасного вирусного заболевания больной ребенок и сопровождающий взрослый могли покинуть здание, не проходя мимо ожидающих приема пациентов.

Медсестра детского отделения Любовь Александровна рассказала, что в новой амбулатории работать ей очень нравится:

«Маленьких деточек теперь мы отдельно принимаем. И весы отличные, прививочная хорошая, тепло, светло».

В Шелтозерской амбулатории оборудован кабинет гинеколога, а вот специалиста, который бы здесь вел прием, не могут найти.

Для стоматологического кабинета и кабинета физиопроцедур места не хватило. Но, заметила Иванчинкова, жителей Шелтозера предупреждали, что в амбулатории этих кабинетов не будет. Один-два раза в год в Шелтозеро приезжает передвижной стоматологический кабинет.

Помимо пустующего гинекологического кабинета, во взрослом отделении расположены комната отдыха для персонала, терапевтический кабинет, кабинет выездных специалистов, палата для дневного пребывания.

В терапевтическом кабинете шел прием. Здесь с трудом разместились два шкафа, два стола, стулья и ширма. Для кушетки места не осталось. Как нам объяснили, сначала кушетка стояла в кабинете терапевта, но было очень тесно:

«Мы здесь ставили кушетку, но было не развернуться».

Если нужно осмотреть пациента в состоянии лежа, приходится перемещаться в соседний кабинет. Площадь кабинета терапевта всего 12 квадратных метров.

В пункте скорой помощи расположились диспетчерская, комната отдыха для водителей и кабинет неотложной помощи. Пока в пункте скорой помощи работает только один фельдшер.

«У нас три пункта скорой медицинской помощи — Шелтозеро, Ладва и станция Деревянка. В Ладве есть персонал фельдшеров, врачей, но у них нет водителей. Получается, что приходится уговаривать нашего водителя, чтобы он приехал в Ладву, поработал там день или ночь»,

- заметила Светлана Иваничкина.

В общем, работу скорой помощи пытаются организовать так, чтобы кто-то всегда был на дежурстве.

Есть множество других вопросов, связанных с работой скорой помощи. К примеру, ближайшая заправочная станция находится в Петрозаводске. Водителям приходится приобретать бензин, что называется, про запас. Кстати, помещения для них вообще не было предусмотрено. В Шелтозерской амбулатории, что называется, «поделились площадью».

Проблему с дефицитом кадров в Шелтозере связывают исключительно с невысокой зарплатой. Фельдшер, работающий на полную ставку, в месяц может заработать примерно 30-35 тысяч рублей. Естественно, такие зарплаты мало кого устраивают.

Шелтозерской амбулатории повезло. Светлана Иваничкина сама живет в Шелтозере и лично контролировала ход строительных работ.

В ходе эксплуатации возникли проблемы с выключателями и электрическими розетками, которые индивидуальный предприниматель Дмитрий Казаков, построивший здание, заменил без лишних слов.

«Подрядчик не проследил и поставили очень дешевые розетки и выключатели. Естественно, они стали перегорать»,

- сказала Иваничкина.

По ее словам, гарантийный срок на здание составляет год. Для Шелтозерской амбулатории он прошел без «приключений». Правда, две недели в селе не было света, но так как в амбулатории есть свой дизель-генератор, здесь было светло и тепло. Зимой, по словам сотрудников амбулатории, они работали в комфортных условиях.

Наверное, самое удивительное в сельской амбулатории — это три просторных туалета. Они расположены в детском и взрослом отделениях, а также в пункте скорой помощи. Вместо канализации — септик, который регулярно обслуживается, так что в туалетах нет неприятных запахов.

Иваничкина рассказала, что лично знает Дмитрия Казакова и внимательно следила за каждым этапом строительства, фотографируя стройматериалы и сами работы.

«Обязательно нужен человек, который бы ходил и следил за строительными работами»,

- уверена она.

По ее мнению, если нормально обслуживать здание и следить за ним, то оно простоит долго.

После экскурсии по амбулатории в здании осталась единственная пациентка — Зоя Михайловна Мелентьева.

«Фельдшеры и врачи очень хорошие, внимательные. Единственно, что стало хуже — зубного нет, акушерки нет. Раньше акушерка приезжала два раза в неделю. И физиотерапии нет, и лаборатории нет. А раньше это все было. Это ненормально. Для чего такое здание построили? А так все хорошо. К специалистам записывают, все внимательные»,

- сказала Зоя Михайловна.

В Шелтозере возникла серьезная проблема в связи с закрытием аптечного пункта. Как нам объяснили, у ГУП РК «Карелфарм» есть в селе деревянное здание. Но после увольнения фармацевта до сих пор не могут найти замену. Сейчас аптечный пункт предлагают создать в рамках врачебной амбулатории. Очевидно, что в амбулатории тесно и без аптечного пункта. Единственный вариант — сделать на прилегающей территории киоск. Но окончательного решения так и не найдено. Пока жителям вепсского села приходится за лекарственными препаратами ездить в Петрозаводск.

Визит в Шелтозеро оставил двойственное впечатление. С одной стороны, новая амбулатория оставляет очень приятное впечатление. Просторные светлые коридоры, идеальная чистота, современное оборудование, солидные туалеты, которым могли бы позавидовать петрозаводские поликлиники и больницы. С другой стороны, явная нехватка места для предоставления непосредственно медицинской помощи. Такое впечатление, что при проектировании амбулатории больше думали о том, насколько удобно будет пациентам ждать своей очереди, чем о том, как разместить всех специалистов и грамотно организовать их работу.

В Шелтозерской амбулатории согласились, что если впихнуть в аналогичные размеры физиотерапевтический и зубной кабинеты, то придется жертвовать комнатой для водителей скорой помощи и диспетчерской. К тому же в Шелтозерской амбулатории работают всего 12 человек. Насколько комфортно будут себя чувствовать сотрудники Чалнинской амбулатории после переезда в новое здание, покажет время. Но лично у меня сложилось впечатление, что разместить все, что было обещано жителям Чалны на площади в 300 квадратных метров, будет весьма непросто.