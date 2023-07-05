"На свой страх и риск" строится врачебная амбулатория в Чалне

Текст: Антонина Кябелева, фото: Антонина Кябелева, Мария Сорокина

С мая 2023 года жители поселка Чална Пряжинского района активно сопротивляются возведению новой деревянной врачебной амбулатории. Строительные работы местные жители заприметили в начале мая. Они развернулись рядом с двухэтажным зданием действующей врачебной амбулатории.

О необходимости строительства новой амбулатории в Чалне ведут речь уже несколько лет подряд. Сейчас амбулатория располагается в аварийном здании. Однако новость о возведении нового помещения для медицинского учреждения вызвала у многих жителей поселка тревогу и опасения, что условия предоставления медицинской помощи станут еще хуже.

Граждане внимательно наблюдали за тем, как строят новую амбулаторию. Претензии у них возникли и к качеству строительных материалов, и к качеству проводимых работ, и к самому проекту, и к тому, насколько быстро, явно пренебрегая строительными нормами, возводят деревянное строение. В частности, отмечали граждане, между заливкой фундамента и появлением каркаса здания прошло всего четыре дня.

С самого начала жители Чалны и близлежащих населенных пунктов забрасывали письмами всевозможные инстанции, начиная с карельского Минздрава и заканчивая президентом России. Попытки граждан обратить внимание чиновников на то, что вместо нормального качественного просторного здания они могут получить тесный деревянный «курятник», где невозможно разместить ни стоматологический кабинет, ни физиокабинет, ни акушерский кабинет, разбивались о стену непонимания.

Между тем, вместо 1100 квадратных метров нынешней амбулатории, площадь нового здания составит 300 квадратных метров.

В карельском минздраве пытаются успокоить граждан, заверяя, что новая амбулатория будет соответствовать существующим требованиям и нормам. В мае чиновники министерства приезжали в Чалну и встречались с жителями поселка. Представители минздрава настаивают, что сейчас задействовано немногим больше 265 квадратных метров помещения амбулатории, а оставшаяся часть здания находится в аварийном состоянии. Жители Чалны уверяют, что это неверная информация, и реально амбулатория использует 800 квадратных метров.

Пока обращения жителей Чалны не возымели никакого действия. Они словно стучатся в закрытые ставни.

Тем временем всплыли подробности той схемы, по которой в Карелии начали строить врачебные сельские амбулатории.

В минздраве Карелии не скрывают, что прекрасно осведомлены о том, что в Чалне строится врачебная амбулатория площадью 300 квадратных метров.

«Этой мощности достаточно для того, чтобы, не отходя от современных норм и требований, в том числе к оснащению медицинским оборудованием, разместить в здании все службы, предусмотренные для оказания медицинской помощи во врачебной амбулатории»,

- такой комментарий дали в карельском минздраве в мае 2023 года.

В министерстве сообщили, что строительство ведет индивидуальный предприниматель Дмитрий Владимирович Казаков. Судя по открытым данным, ИП Казаков зарегистрирован в апреле 2021 года. Казаков является учредителем двух действующих фирм – ООО «СК Альянс» и ООО «Азимут». Именно ИП Казаков возводил амбулатории в Шелтозере и Кестеньге, а также ФАПы в Тивдии, Вокнаволоке, Луусалми, Ялгубе и многих других поселках республики. Качество строительства, судя по информации из министерства, контролирует сам индивидуальный предприниматель.

Сразу возникает вопрос: почему строительство врачебной амбулатории никто из представителей власти не контролирует? Судя по официальному ответу минздрава РК на запрос депутата ЗС РК Эмилии Слабуновой, речь идет о реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Карелия на 2021-2025 годы». Другими словами, с одной стороны, в Карелии воплощается в жизнь региональная программа, а с другой, врачебная амбулатория как бы строится сама по себе.

На встрече с представителями минздрава гражданам расказали, что речь идет о президентской программе, и на строительство амбулатории уже выделено 30 миллионов рублей. Жительница Чалны Мария Сорокина, воспитывающая пятерых детей, заметила, что во время встречи с чиновниками минздрава ее даже пытались осадить, дескать, вы что против программы президента? Строительство хоть и ведется в рамках региональной программы, но средства, действительно, выделены из федерального бюджета.

Судя по письму из министерства, строительной деятельностью там не занимаются, а приобретают уже готовые объекты, подходящие под размещение амбулаторий. Причем существует типовой проект, по которому эти амбулатории строятся.

«Приобретаемые объекты здравоохранения единообразны по архитектурным, конструктивным и инженерным решениям. Используемый типовой проект соответствует функциональному назначению, отвечает требованиям комфортности, безопасности и энергоэффективности, а также кратчайшие сроки изготовления и производства строительных элементов, необходимых для возведения объектов здравоохранения, позволяет его использовать своевременно и многократно»,

- сказано в ответе из минздрава РК.

Кто согласовал этот проект, и прошел ли он госэкспертизу, об этом в письме ни слова. Сказано, что по данному проекту были приобретены врачебные амбулатории в поселках Шелтозеро и Кестеньга. Если верить ответу из министерства, то «приобретение объекта происходит на основании проведения независимой оценки стоимости объекта недвижимости». Другими словами, заранее вроде как и не известно, в какую сумму оценят в министерстве стоимость объекта.

Но при этом еще в мае в министерстве рассказывали гражданам о 30 миллионах рублей, которые выделены на строительство амбулатории.

Давайте задумаемся, как выглядит вся эта прекрасная схема на практике. Получается, в министерстве заранее по каким-то своим критериям выбирают предпринимателя, как-то договариваются с ним, чтобы он построил амбулаторию и, видимо, говорят, сколько он получит за это денег. Очевидно, что никаких конкурсных процедур по отбору предпринимателя или фирмы-застройщика не проводилось. Все происходит на уровне каких-то личностных кулуарных договоренностей. Именно поэтому не существует никакого государственного контракта с предпринимателем, где бы оговаривались требования к возводимому объекту, качеству материалов, срокам завершения строительства. Естественно, при такой схеме нельзя и заранее официально утвердить стоимость объекта, предусмотреть штрафные санкции, если будут нарушены строительные нормы. И самое главное, никто, кроме самого предпринимателя, не будет контролировать качество строительства.

Заместитель Главы РК Игорь Корсаков в ответ на запрос Слабуновой сообщил, что "на предварительной стадии поставщику выдаются технические условия, содержащие наименование, техническую характеристику, функцию, параметры - Требования Заказчика". В письме сказано, что полный пакет на приобретаемое здание поставщик передает заказчику в момент подписания акта приема-передачи объекта. Другими словами, в правительстве обо всем прекрасно осведомлены и де-факто воспринимают Казакова как поставщика.

Внешне все выглядит так, словно предприниматель на свой страх и риск под честное слово чиновников должен построить амбулаторию, которую у него потом обязательно купят. При этом все вокруг знают, что данный предприниматель строит амбулаторию под неофициальный заказ министерства. Во всяком случае, в министерстве имущественных и земельных отношений сообщили, что земельный участок под амбулаторию был сформирован в декабре 2022 года и, так как аукцион не состоялся, был передан в аренду единственному заявителю - Казакову для строительства врачебной амбулатории. Глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош подтвердила, что Казакову выдали разрешение на строительство именно амбулатории в Чалне. В этой ситуации понятно, почему рабочие на стройке все вопросы по поводу того, что они здесь делают, просили адресовать в минздрав Карелии.

Я, конечно, могу ошибаться, но вся эта схема выглядит, мягко говоря, сомнительно. А почему договорились именно с Казаковым, а не с другой строительной организацией или частным предпринимателем? Как заключаются подобного рода договоренности, когда речь идет о бюджетных средствах? Откуда появился проект? Почему решили выбрать именного этот проект? Как, вообще, возможно возведение зданий для медицинских учреждений на основании каких-то непонятных устных договоренностей между чиновниками и предпринимателями?

Наверное, подобные механизмы расходования бюджетных средств встречались в 90-е годы прошлого века. Но, казалось бы, сейчас, когда даже в малозначительных отступлениях от законодательства под лупой ищут коррупционный след, ничего подобного даже представить себе невозможно.

Между тем, строительство ФАПов и амбулаторий поставлено Казаковым на поток.

Согласно данным базы Seldon, только в декабре 2022 года у него приобрели ФАПы в Тивдии, Вокнаволоке, Луусалми, Ялгубе и амбулаторию в Кестеньге на общую сумму более 81 миллиона рублей. В ноябре-декабре 2021 года Казаков продал для нужд карельского здравоохранения девять зданий на общую сумму в 98 миллионов рублей.

Все без исключения закупки проведены у единственного поставщика, то есть без конкурсных процедур. Напомним, что в качестве индивидуального предпринимателя Дмитрий Казаков зарегистрировался только в апреле 2021 года. И сразу такой успех – возможность строить и продавать здания под размещение ФАПов и врачебных амбулаторий по всей Карелии!

И ладно бы возведение подобных амбулаторий действительно отвечало интересам граждан и шло на пользу системе здравоохранения. Но ведь и здесь нет твердой уверенности. В Шелтозере, рассказали в местной администрации, очень недовольны новой амбулаторией. Раньше в сельской амбулатории были физиокабинет, кабинеты стоматолога, гинеколога. «А сейчас ничего нет. Кабинет терапевта, кабинет детского приема, коридор, закуток для швабры, закуток для туалета, закуток для раковины и коридор. Ничего путного», - сказала сотрудница шелтозерской администрации.

Лично для меня в этом нет ничего удивительного. Когда раскручивается непрозрачная, малопонятная, сомнительная схема, связанная с бюджетными средствами, ничего путного обычно и не получается.