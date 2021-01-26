Крыса вылезла из унитаза и напугала жительницу российского города

Жительница Пскова ночью пошла в туалет и столкнулась там с крысой. Женщина увидела, как грызун вынырнул из унитаза. При встрече с хозяйкой дома крыса прыгнула обратно в унитаз и скрылась, сообщает «Лента.ру».

Ошарашенная женщина написала жалобу на сайте губернатора области.

«Я не сумасшедшая и не пьющая, мне не показалось, - сообщила жительница Пскова. - В четыре утра в моей квартире на четвертом этаже по улице Стахановская, 1, из унитаза вылезла огромная крыса и при включении света опять туда нырнула. Мне плохо до сих пор, и я не могу сказать домочадцам, у них вообще истерика будет. Дезинфекцией канализации теперь не занимаются?»

Ответ женщине написан от имени главы города Александра Братчикова. По его словам, в доме, где живет горожанка, ежемесячно проходит дератизация подвальных помещений. В то же время, дератизация систем водоотведения невозможна. Фото proprikol.ru