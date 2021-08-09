Крупные партии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» ждут в Карелии

Сегодня в Карелию ожидается поступление 4650 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» и 5000 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На данный момент в Карелию поступило уже более 188 тысяч доз препаратов от Covid-19. Все они немедленно распределяются по медицинским организациям.

По данным на 9 августа, первый компонент вакцины в республике получили более 163 тысяч человек. Полностью привиты более 127 тысяч человек. Фото со страницы Михаила Охлопкова/vk.com