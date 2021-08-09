Клещи покусали 16 человек в Карелии за неделю

16 человек, в том числе двое детей, обратились в лечебные учреждения Карелии из-за клещей, рассказали в Роспотребнадзоре. В Петрозаводске зарегистрировано одиннадцать обращений.

В Карелии подтверждены шесть случаев заболевания клещевого энцефалита, восемь клещевого боррелиоза, из них один ребенок. За минувшую неделю также в одном случае подозревают энцефалит, а в другом боррелиоз.

Всего, по данным на 6 августа, в регионе зафиксировано 2756 обращений из-за клещей, в том числе 529 случаев среди детей. (фото makamuki0, pixabay.com)