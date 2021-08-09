Движение через переезд у станции Шавань временно ограничат

13 августа с 10 до 13 часов движение транспорта через железнодорожный переезд у станции Шавань в Сегежском районе будет полностью закрыто. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

На переезде проведут смену рельсов и другие работы, направленные на увеличение надежности этого участка железной дороги.

Своевременный пропуск обеспечат для машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Фото pixabay.com/glompie