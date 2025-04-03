Крупное мошенничество с земельными участками раскрыли в Карелии

Двух жителей Карелии обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

С августа 2023 года по февраль 2024 года они участвовали в аукционе минимущества Карелии и получили в аренду семь земельных участков площадью от 1000 кв.м до 2000 кв.м в Кондопожском районе, сообщили в региональном СК.

На участках построили семь одинаковых сооружений без фундамента, постройки сколотили из досок и обшили снаружи листами железа. Обвиняемые предоставили техплан с ложной информации об объектах капитального строительства на участках. И в итоге им удалось оформить их в собственность по низкой цене – всего 61 тысяч рублей. Хотя рыночная стоимость земельных участков превышала 7,7 млн рублей. В дальнейшем обвиняемые планировали продать землю по завышенной цене.

Но реализовать задуманное они не смогли, так как их раскрыли силовики. В настоящее время на незаконно приобретенные земельные участки наложен арест. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.