Погибшего осенью прошлого года бойца похоронят в Карелии

В Олонецком районе похоронят погибшего участника специальной военной операции Василия Столярова. Мужчина заключил контракт в октябре прошлого года, а погиб в ноябре при исполнении воинского долга на территории Курской области.

«Василия Васильевича вспоминают как честного, готового прийти на помощь товарища. Он умел принимать решения в сложных ситуациях, умел постоять за себя и друга, был честным и смелым. Его любили и уважали в школе, любили за доброту, готовность прийти в трудную минуту на помощь и поддержать», - отозвались о погибшем военнослужащем в администрации Олонецкого района.

Прощание проходит 3 апреля. Бойца похоронят в Мегреге.