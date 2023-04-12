Кризис состоявшихся людей

Вам 30+ или 40+. Это «перевал в середине пути». Мы закавычили, потому что так называется книга Джеймса Холлиса. Во время этого возрастного кризиса тело начинает стареть, люди задумываются о значимости своей жизни. Происходит переосмысление. Короче, получите экзистенциальный кризис среднего возраста.

Через него надо пройти. Конечно, будут страдания, даже страх. Что вы хотите: человек выходит на плато своей жизни, когда по-старому он уже не может, а по-новому еще не умеет. От этого «перевала» происходит некая разгерметизация нашей мотивационной составляющей.

Но это преодолимо, друзья. Надо принять новые вызовы и у вас появятся новые роли, а старые отомрут. (Видео)