Увлажнять, защищать – россиянкам дали советы по уходу за кожей весной

Кожа после зимы нуждается в особом уходе. Подобрать наиболее подходящие именно для вашего типа кожи средства поможет специалист.

Весной кожа нуждается в увлажнении. В ход пойдут сыворотки, которые нацелены на увлажнение и регенерацию, пишет газета «Известия». Важно не забывать пить воду в этот период, добавить в свой рацион овощи, фрукты, орехи и зеленые листья. Также кожу нужно очищать – подойдут скрабы.

Кроме того, кожа нуждается в защите от Солнца. Для этого следует использовать крема SPF со значение 20 или 30. Дома можно побаловать себя масками.

Домашний уход можно сочетать с профессиональным. Для поддержания здоровья кожи весной подойдут процедура Hydrafacial и курс биоревитализации. // фото unsplash.com