Кратковременные дожди с грозами возможны в понедельник в Карелии

Завтра, 15 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, на юге местами гроза. Ветер северо-восточный слабый, при грозе с порывами. Температура воздуха ночью +10, +15°С, местами до +7°С, днем +19, +24°С, на юге местами до +27°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +17, пасмурно, без осадков.

В Сортавале до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»