12 июня 2025, 16:05
Кратковременные дожди пройдут в пятницу в Карелии
До 23 градусов тепла обещают на 13 июня в республике
Фото: unsplash.com / Alex Dukhanov
Завтра, 13 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +14, +19°С, по южным районам до +23°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, облачно.
В Сегеже до +15, пасмурно.
В Сортавале до +19, малооблачно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»