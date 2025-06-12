Кратковременные дожди пройдут в пятницу в Карелии

Завтра, 13 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +14, +19°С, по южным районам до +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, облачно.

В Сегеже до +15, пасмурно.

В Сортавале до +19, малооблачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»