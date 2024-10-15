15 октября 2024, 14:27
Ковид убил 36 россиян за неделю
Забытая болезнь продолжает уносить жизни людей в нашей стране
За прошедшую неделю в России были зарегистрированы 29 882 случая заражения коронавирусом. Заболеваемость снизилась на 11,4%, отмечает оперативный штаб.
Согласно статистике, в больницы за указанный период были доставлены 2334 пациента - это на 4,7% меньше, чем неделей ранее. При этом забытая многими болезнь продолжает убивать - за неделю скончались 36 россиян с Covid-19.
В Карелии новых жертв ковида нет. Госпитализированы за неделю пятеро пациентов. // Фото: unsplash.com / Sardar Faizan