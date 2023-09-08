Костомукшанин ворвался ночью в дом к незнакомой паре и покалечил мужа

Злоупотребление алкоголем привела 49-летнего жителя Костомукши на скамью подсудимых. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилище с применением насилия, угрозе убийством и причинении здоровью человека вреда средней тяжести, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в апреле текущего года ночью. Пьяный подсудимый зашел в чужой дом в Костомукше через незапертую дверь. Там находилась не знакомая ему ранее супружеская пара.

Агрессор стал угрожать людям убить их, без всякой видимой причины избил мужчину ногами и руками по голове и телу. Повреждения квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Вину костомукшанин признал полностью и раскаялся, пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Мужчина также должен выплатить потерпевшим денежную компенсацию морального вреда. // фото: Jerick829/pixabay.com