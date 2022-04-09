09 апреля 2022, 16:36
Космическую дистанцию пробежали в Петрозаводске
Забег в честь Дня космонавтики собрал более 900 участников на Онежской набережной
В преддверии Дня космонавтики в Петрозаводске устроили космическое утро.
9 апреля более 900 любителей бега и скандинавской ходьбы открыли соревновательный сезон, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».
Первыми на Онежской набережной стартовали дети: на финише маленьких спортсменов обнимали родители и поддерживали зрители. Взрослые преодолели символическую дистанцию 1961 метр. Также в рамках спортивного мероприятия собирали крупы для городских приютов животных. (фото vk.com)