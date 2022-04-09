Космическую дистанцию пробежали в Петрозаводске

В преддверии Дня космонавтики в Петрозаводске устроили космическое утро.

9 апреля более 900 любителей бега и скандинавской ходьбы открыли соревновательный сезон, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Первыми на Онежской набережной стартовали дети: на финише маленьких спортсменов обнимали родители и поддерживали зрители. Взрослые преодолели символическую дистанцию 1961 метр. Также в рамках спортивного мероприятия собирали крупы для городских приютов животных. (фото vk.com)