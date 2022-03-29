1961 метр пробегут в Петрозаводске в честь Дня космонавтики

В честь Дня космонавтики, который в России отмечают 12 апреля, в карельской столице пройдет космическое спортивное утро.

9 апреля петрозаводчане преодолеют дистанцию в 1961 метр, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия». Фан-забег (6+) стартует в 11:00 у отеля Cosmos Онежской набережной. Для участия в спортивном мероприятии потребуется регистрация, участие бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь.

Участников космического утра смогут поддержать и благотворительные инициативы. В частности, петрозаводчане могут принести крупы для животных из городских приютов, будет организован сбор средств для поддержки спорта в сельской местности. (фото pixabay.com, Wokandapix)