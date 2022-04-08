Карельские танцоры успешно выступили в Москве

Первенство России по танцевальному спорту проходило в Москве с 24 марта по 3 апреля. Во дворце Ирины Винер-Усмановой состязались 2924 сильнейшие пары страны. Карельские танцоры выступили очень успешно, сообщает Минспорта республики.

Алексей Майоров и Вера Маркова стали бронзовыми призерами малого финала в категории «Юноши и девушки 12-13 лет» по европейской программе.

Леонид Пахомов и Арина Гулиева по европейской программе 28-е из 167 сильнейших пар нашей страны.

Глеб Кузин и Надежда Люббе в категории «Юноши и девушки 14-15 лет» двоеборье заняли 53 место из 140 сильнейших пар России.

Клименок Всеволод и Анастасия Редькина в категории среди студентов вошли в тридцатку лучших пар, а также выполнили норматив на присвоение S класса.

Павел Карпов и Виктория Грудинина заняли 23 место из 119 пар в категории Молодежь-2 европейская программа. // Фото: Минспорта Карелии/ВКонтакте