«Бронзу» в копилку спортивных достижений Карелии добавили гимнастки

В Раменском состоялись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти Заслуженного тренера СССР и РСФСР Н.В. Шибаевой. Карелию на них представляли воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска. Девушки завоевали «бронзу» в групповых упражнениях.

«Несмотря на высокую конкуренцию, наши спортсменки в составе команды «Амели» показали отличный результат и уверенно взошли на пьедестал», - рассказали в министерстве образования и спорта республики.

Стоит отметить, что в состав команды вошли шесть гимнасток. Алевтина Бердник, Виктория Мошникова, Ольга Манукова, Полина Мукконен, Юлия Караваева, Элина Матисова достойно представили регион. Фото: vk.com/minsportkarelia