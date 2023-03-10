Кошкам устроят праздник в Петрозаводске

Кошачий праздник проведут на Древлянке 18 марта. Возможно, кто-то из участников сможет обрести новый дом. Добрую акцию проведет первый петрозаводский общественный приют.

В субботу, 18 марта, с 11:00 до 17:00 в ТРК «Лотос Plaza» на нулевом этаже второй очереди пройдет выставка-раздача котофеев «Мартовские коты».

Организаторы рассказали, что все участники выставки ручные и ласковые, здоровы, привиты, стерилизованы и приучены к лотку.

«Приходите полюбоваться на наших котиков, выбирайте себе любимца, на выставку можно принести посылки с помощью для животных приюта! На выставке будет благотворительный столик с изделиями ручной работы и сувенирами»,

- рассказали в приюте.

Чтобы забрать животное, потребуется паспорт для оформления договора и переноска. // фото unsplash.com