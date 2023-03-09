У пойманной в Соломенном рыси есть шансы вернуться в дикую природу

Текст: Хельга Белянцева

На прошлой неделе мы сообщали, что в Петрозаводске была замечена рысь. Жители микрорайона Соломенное обратились за помощью в органы власти, после чего на место выехали специалисты минприроды Карелии. Им удалось поймать животное, которое после осмотра было отправлено на реабилитацию в зоокомплекс «Три медведя». По словам сотрудников министерства, зверь был настолько истощен, что выжить в дикой природе у него не было шансов.



Сообщение об этом, опубликованное на официальной странице минприроды Карелии «ВКонтакте», вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В частности, сообщество «Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии» выражало мнение, что помещать животное на реабилитацию не было необходимости. «По поводу «не было шансов выжить» — это тоже от лукавого. По выложенным фотографиям, видео и свидетельствам очевидцев, предпосылок для этих утверждений нет. Это животное можно было и даже необходимо было вывезти в лес. Основано на аргументированных доводах д. б. н. Данилова П. И.», — написали в комментариях к посту от лица сообщества.

Спустя десять дней после описываемых событий рысь по-прежнему находится в зоокомплексе «Три медведя». Портал «Петрозаводск говорит» попросил рассказать о состоянии животного и его дальнейшей судьбе сотрудника отдела государственного мониторинга Леонида Савастьянова, который принимал непосредственное участие в поимке рыси. Также мы попросили еще раз объяснить, почему было принято решение поместить зверя в зоокомплекс.

«Когда такое осторожное животное, как рысь, выходит к людям, это уже показатель того, что у него не все в порядке, — пояснил Леонид Севастьянов. — В конце зимы рыси нередко выходят в населенные пункты, только в этом году было пять таких случаев. Единственная причина этого — нехватка корма в естественной среде».

«Когда поступило сообщение о том, что в Соломенном заметили рысь, мы с инспекторами охотнадзора выехали на место. Мы увидели, что у животного имеются признаки истощения. Активность у рыси была очень слабая, она достаточно близко подпускала к себе человека. Было принято решение ее отловить, поскольку в соцсетях люди выражали тревогу, писали, что дикое животное может быть опасным для детей и домашних питомцев.

Рысь предпринимала попытки убежать, но она была настолько вялая, что не смогла уйти далеко — отбежала метров на 300 и залезла на дерево. Оттуда мы ее согнали и поймали сачком. Силы у нее были на исходе. Если бы она в ближайшие дни не поела, это гарантированно привело бы к ее смерти. Вес рыси был менее 10 кг. Несмотря на то, что животное молодое (вероятнее всего, что это самец, родившийся в прошлом году) в норме его вес к этому возрасту должен быть больше».

По словам Леонида Севастьянова, зоокомплекс «Три медведя» — это единственное место в Карелии, где могут содержать таких животных. В республике нет ни специализированных реабилитационных центров, ни специалистов, которые бы могли ими заниматься.

Сотрудник минприроды пояснил, что подразумевается под реабилитацией животного: «В первую очередь, даются глистогонные средства, поскольку у диких животных большая вероятность заражения гельминтами, которые еще больше истощают ослабленный организм. Что и было сделано сразу после помещения рыси в зоокомплекс».

Леонид Севастьянов сказал, что раз или два в неделю созванивается с директором зоокомплекса и справляется о состоянии рыси.

«Сейчас состояние рыси удовлетворительное, но она пока очень плохо ест, в связи с чем плохо набирает вес. Вполне возможно, что это стресс, или причиной стало то, что она давно не ела. Но мы надеемся, что она выживет, поскольку видимых повреждений у нее нет. По возможности мы в дальнейшем предполагаем выпустить рысь в естественную среду обитания, но в ближайшую неделю об этом говорить рано»,

— сообщил специалист.

По словам Леонида Севастьянова, выяснить точную причину, почему у зверя плохой аппетит, не представляется возможным, поскольку в Карелии нет ветеринаров, которые специализируются на лечении диких животных. На вопрос журналиста, почему минприроды не может обратиться в специализированные реабилитационные центры за пределами Карелии, сотрудник министерства ничего конкретного не ответил. // Фото: минприроды РК