Рысь бродила по Соломенному

В минувший понедельник, 27 февраля, в Соломенном среди домов бродила рысь. О появившемся диком звере в Минприроды сообщил петрозаводчанин.

Чтобы поймать рысь, собрали рабочую группу специалистов и охотника с собакой по кличке Гром.

Пес отыскал хищника и погнал его в лес, рысь залезла на дерево. Ее удалось спугнуть, на земле ее поймали сачком и посадили в клетку. Рысь отвезли в зоокомплекс «Три медведя» на реабилитацию. В региональном Минприроды заверили, что рысь кормят и дадут необходимые медикаменты. // фото и видео Минприроды РК