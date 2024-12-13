Короткометражку о старике-отшельнике из Карелии покажут в Крыму

Фильм Владислава Егоренкова VÄINÖ об одиноком старике-отшельнике из Карелии покажут на кинофестивале «Мост» в Крыму (12+).

Фестиваль будет проходить с 13 по 15 декабря и объединит людей разных возрастов, разных регионов и национальностей.

Герой картины поселился в лесах более 20 лет назад, несмотря на почти 100-летний возраст, он ведет активный образ жизни, размышляет и пишет о природе человека.

«Словно старый мудрец из мифов местного эпоса Вяйнямейнен, герой живет в тех же самых местах, в гармонии с природой. Но за полумистическим образом стоит человек с великим прошлым», - описала картину пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Короткометражная лента-наблюдение за реальным человека была снята в Сортавальском районе.

Кинофестиваль «Мост» — это фестиваль-премия, завершающий киносезон 2024 года. // фото предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»