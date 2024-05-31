Короткие шорты и элегантную обувь назвали трендом лета

Стилист Владислав Лисовец рассказал о модных трендах этого лета. Популярны будут джинсы, короткие джинсовые шорты, элегантная обувь. Стилист рекомендует отказаться от кроссовок и отдать предпочтение туфлям и босоножкам. Сделать образ более летним помогут соломенные туфли и шляпы в ковбойском стиле, сообщает News.ru.

По словам стилиста, шорты должны быть вровень или короче, чем пиджак. Добавить к наряду он советует экстравагантные очки, красивые сумки. Летом в тренде будут приталенные футболки, их можно сочетать с джинсовыми юбками или шортами.

«Для вечера металлический блеск, стразы, блестящие ткани, но надо следить, чтобы образ был стильным, а не вульгарным и кричащим, и обращать внимание на плечевую линию», - резюмировал стилист. // фото unsplash.com/ Artem Beliaikin