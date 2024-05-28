Стилисты назвали модные вещи этого лета

По мнению российского стилиста Александра Рогова, этим летом в моде полуприлегающие рубашки в тонкую полоску голубого оттенка. Соответствующий пост с подборкой манекенщиц появился в телеграм-канале модного эксперта. Носить рубашку можно как с джинсами, так и с мини-юбками.

Также выглядеть модно этим летом помогут укороченные платья. По мнению стилиста Марии Ковалевой, платье длиной на 15 см выше колена визуально увеличит рост и удлинят ноги.

А вот платья по колено могут испортить пропорции и утяжелить низ, передает WomanНit. Платья с высокой талией можно сочетать с кожаными босоножками на плоской подошве. Также в тренде платья с разрезами от середины бедра и запахом. // фото unsplash.com