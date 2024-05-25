Стилист дала совет по выбору наряда на выпускной

В моде платья с открытыми плечами, также актуальны большие декоративные элементы, такие как, воланы, банты или рюши.

По словам стилиста и телеведущей Лины Дембиковой, еще одна модная тенденция – платья в игривом стиле, например, с рукавами-буфами.

На выпускной можно отправиться и в брючном костюме с вышивкой или надеть нарядный корсет с джинсами.

Стоит уделить внимание аксессуарам. Можно надеть вязаную шапочку, шапочку из бисера или пояс-веревку с декоративной брошью, крупные цветки.

В макияже тоже изменились тенденции. Кукольный макияж с огромными глазами сейчас не актуален. По словам стилиста, актуальна свежая кожа, веснушки, сияющая россыпь на глазах, цветная тушь, особенно белая, коричневая обводка губ.

«Если наряд простой, то креативный макияж будет актуален, если наряд креативный, то лучше выбрать простой макияж», - поделилась она мнением с «Радио 1». // фото unsplash.com/ Artem Beliaikin