Дизайнер раскрыл способы избежать появления мозолей из-за новой обуви

Основатель марки Gatsby Shoes рассказал о способах избежать мозолей из-за новой обуви. Советы Габриеля Миллера опубликовало издание The Sun.

По его словам, новую обувь перед выходом на улицу надо разнашивать дома от 30 минут до часа. Так она успеет пробрести форму вашей ноги.

Важно также выбрать хорошие носки, чтобы предотвратить возникновение мозолей.

- Выбирайте удобные, дышащие носки из натуральных волокон, таких как хлопок или шерсть,

- заявил эксперт.

Он также добавил, что лучше выбирать качественную обувь, так как разнашивание новой пары не должно быть болезненным процессом. // фото: pixabay.com