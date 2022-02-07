Коронавирус в Карелии: «У нас такого ужаса не было никогда»  

Текст: Антонина Кябелева

Очередная и давно предсказанная волна коронавируса превратилась в настоящий кошмар для больных граждан и сотрудников петрозаводских поликлиник. Все мы догадывались, что будет тяжело. Но реальность превзошла самые мрачные прогнозы.

Возмущенные комментарии заболевших петрозаводчан заполонили соцсети уже в январе. Особенно много негативных отзывов собрала поликлиника № 1 на Древлянке. Больные люди часами были вынуждены стоять на морозе, кто с признаками простуды, кто с высокой температурой, кто с положительным тестом на ковид.

Марина плохо себя почувствовала 17 января. Температуры не было, но сильно болело горло.

«Я пришла в «красную зону» к 8 утра. Люди стояли на улице. Выяснилось, что прием начинается только с 9 утра. Минут через двадцать двери все же открыли, и нас пустили в коридор. Так как я пришла к 8 утра, я была пятая. У меня взяли мазки и назначили прием на 24 января. Я пришла 24 января и увидела на улице огромную очередь в «красную зону». Меня «колотило», я очень замерзла. Час на улице простояла, потом в помещение попала. Врач меня принял через три с половиной часа. Оказалось, что первый мазок отрицательный. На следующий день после того, как я простояла три с половиной часа в очереди, у меня поднялась температура под 39 градусов. Я звоню в поликлинику, так как меня планировали выписать 28 января. Мне сказали, что если я могу сбить температуру, то мне нужно идти на прием. Я объяснила, что очень плохо себя чувствую. Меня предупредили, что придется ждать врача двое-трое суток»,

- рассказала Марина.

Врач все же пришел 27 января.

«У меня температура. Мазки брать на дому врач отказался. Сказал, что нужно завтра идти на прием. Я была в шоке. Я напилась жаропонижающих таблеток и пошла в поликлинику. Опять простояла в очереди больше трех часов. Благо, на улице не пришлось стоять, открыли второй коридор. У меня взяли тест. Я каждый день звонила, но мне говорили, что результат еще не пришел»,

- продолжила рассказ женщина.

На примем ей нужно было прийти 4 февраля. К тому времени Марина уже почувствовала себя относительно нормально. «Я позвонила в поликлинику, чтобы мне закрыли больничный, так как я выздоровела. А мне говорят, что у меня положительный тест, и нужно прийти на прием, причем в «красную зону». Прихожу, а там опять огромная толпа. Простояла с половины первого до половины пятого вечера», - продолжила моя собеседница.

У женщины вновь взяли мазки и продлили больничный до 10 февраля.

«Мне сказали, чтобы я позвонила 9 февраля, и если у меня будет отрицательный тест, то мне автоматически закроют больничный. Я обрадовалась, что не придется опять в очереди стоять. Не знаю, что меня толкнуло 6 февраля вечером зайти на госуслуги. Я захожу на госуслуги и вижу, что у меня закрыт больничный, и мне 7 февраля нужно выходить на работу. Это ужас, что творится в поликлинике на Древлянке»,

- сказала Марина.

Роман почувствовал недомогание 29 января и сделал платный тест на ковид, который оплатил работодатель. Результат оказался положительным, и 31 января он пошел на примем в поликлинику № 1 на Древлянке. На улице было две очереди — в одну стояли люди с подтвержденным тестом на ковид, в другую с признаками ОРВИ.

«У меня была небольшая температура, где-то 37,5 градусов. На улице я простоял около получаса. К врачу попал через пару часов, мне назначили таблетки и СКТ. К врачу вообще претензий нет никаких. После СКТ опять пошел на прим к врачу. Опять два часа в очереди простоял»,

- сказал Роман.

Он вышел на больничный. «У меня и ребенок заболел. Врач пришел, все нормально. В субботу 5 февраля он позвонил и сказал, что повторных тестов ребенку делать не нужно, и если к 11 февраля все будет нормально, то его выпишут удаленно, и просто нужно будет в поликлинике справку забрать», - рассказал петрозаводчанин.

Парадоксально, но 7 февраля Роману велено было сдать повторный тест на ковид, что он и сделал. По его словам, на этот раз в поликлинике на Древлянке на улице стоять не пришлось, хотя народа было много. Тесты на коронавирус брали быстро, и он отстоял в очереди всего 30 минут.

А вот петрозаводчане, которые пришли рано утром 7 февраля сдавать повторный тест на коронавирусную инфекцию в кукковский филиал поликлиники № 4, расположенный на улице Ровио, неожиданно для себя столкнулись с объявлением о том, что повторного теста сдавать не нужно. По словам очевидцев, изумленные граждане, которые рано утром пробирались в поликлинику, были возмущены тем, что их никто не предупредил.

Действительно, 4 февраля 2022 года главный санитарный врач России Анна Попова внесла изменения в санитарно-эпидемиологические правила, согласно которым выписывать переболевшего ковидом через 7 и более дней следует без проведения повторного тестирования. До городской поликлиники № 4 этот документ дошел, а в поликлинике № 1 в понедельник продолжали брать повторные тесты.

Мне удалось поговорить по телефону с главным врачом поликлиники № 4 Ольгой Билко, которая не скрывала, что возможности первичного медицинского звена на пределе. Главный врач подтвердила, что, действительно, повторных мазков сдавать больше не нужно. По ее словам, она и ее коллеги пытались в субботу и воскресенье обзвонить пациентов, чтобы они не приходили на повторный тест, но не до всех удалось дозвонится.

«Я сама сидела в субботу и обзванивала людей, но многим не удалось дозвониться»,

- сказала Билко.

Как тогда определить, выздоровел человек или нет? Ольга Билко объяснила, что в связи с внесенными изменениями меняется алгоритм действий: «Пациентам, которые были записаны на контрольные мазки, не нужно их сдавать. С ними свяжется по телефону доктор и решит вопрос о продлении больничного листка, если человек плохо себя чувствует, либо о закрытии больничного листка дистанционно». По ее словам, даже при штамме «дельта» считается, что человек заражает окружающих до 5-6 дня болезни. По ее мнению, контрольный тест — это излишняя нагрузка на медицинские организации.

Главный врач рассказала, что при первичном обращении сейчас ПЦР-тесты вообще в поликлинике не берут, а проводят экспресс-тесты методом иммунохроматографии (ИХА). «Результат получаем быстро, во время приема пациента. Это решение было принято для ускорения получения результатов. Это произошло в конце января», - объяснила главный врач поликлиники. Из-за резкого увеличения количества больных усилилась нагрузка на лаборатории, поэтому в поликлиниках перешли на экспресс-тесты.

«Министерство здравоохранения, ожидая наплыв больных коронавирусом, передало нам тесты ИХА. И еще нас попросили, чтобы мы сами закупили тесты, чтобы максимально быстро человек узнавал о своем диагнозе»,

- заметила Ольга Билко.

Она предупредила, что в ближайшее время могут возникнуть перебои с бесплатными лекарственными препаратами:

«Дело в том, что министерство закупает лекарства на средства, которые выделяет федеральный бюджет из резервного фонда Российской Федерации. Я так понимаю, что сейчас огромное количество заболевших, и денег на всех не хватает. Поэтому перебои сейчас возможны. Принято решение о дополнительном выделении денег республике, но пока будут приобретаться препараты, возможны перебои. У нас уже заканчивается Арбидол. Небольшие запасы Арепливира еще есть, антикоагулянты есть, Гриппферон тоже есть».

По ее словам, в поликлинике № 4 на Ключевой удалось избежать очередей на улице, так как было выделено большое по площади помещение для приема больных с признаками ОРВИ:

«Мы отдали весь второй этаж под прием больных. Прием ведут от четырех до семи врачей. На Кукковке небольшое здание, мы его наполовину перекрыли для приема больных с признаками ОРВИ, чтобы они не стояли на улице. Периодически очереди образуются. Сегодня опять много людей заболело, хотя чуть-чуть меньше, чем в прошлый понедельник. У нас сейчас больше 6 тысяч человек лечится от ОРВИ и ковида. Это просто неслыханно. У нас такого ужаса не было никогда. Одних ковидных пациентов 3,5 тысячи. Это что-то невероятное».

По оценкам главного врача, в «красной зоне» ожидание составляет 40-50 минут.

Очень много болеет медицинских работников, водителей.

«У нас на приеме вызовов сидят экономисты, бухгалтеры, кадровики. Все работают и в субботу, и в воскресенье, без выходных, по двенадцать часов. Мы стараемся всех больных пригласить в «красную зону». Силы и ресурсы выехать есть только к пожилым, немощным людям, инвалидам, младенцам, беременным женщинам. К ним мы ездим. Всех остальных мы просим прийти в «красную зону». Если человек согласен, мы выдаем ему больничный дистанционно, потому что ко всем приехать возможности нет. Мы просим понять, что эра, когда ко всем врач мог выехать, похоже, заканчивается. Поверьте, уже гинекологи, травматологи, неврологи, окулисты принимают больных с признаками ОРВИ. Ситуация очень сложная. Такого наплыва больных в истории поликлиники не было. Во время эпидемии гриппа было по 450 обращений в день. Сейчас до 1300 обращений доходит»,

- сказала Ольга Билко.

По ее словам, в поликлинике частично сохранена плановая медицинская помощь для больных, которые перенесли инсульт, кому срочно нужно провести обследование, или необходимо онкологическое лечение.

По прогнозам, волна «омикрона» схлынет к 20 февраля. «Мы, честно говоря, рассчитывали, что «омикрон» уйдет. А сейчас есть прогнозы, что в марте будет еще одна волна «омикрона». Но мы очень надеемся, что уровень заболевших пойдет на спад, чтобы хотя бы немного передохнуть», - сказала главный врач.

На медицинских работников сегодня обрушилась нагрузка на пределе человеческих возможностей. Усугубляет ситуацию то, что это продолжается почти два года, и ресурсы отечественной медицины, пережившей тяжелый период не самых дальновидных реформ, действительно исчерпаны. Смягчить ситуацию могли бы слаженные управленческие решения. Но, к сожалению, чаще мы сталкиваемся с пугающим параличом системы управления, когда каждая поликлиника «выплывает» как может.

Ведь это ненормально, когда в одной поликлинике города людей приглашают на повторный тест, а в соседнем микрорайоне сообщают, что контрольный тест отменен. История, когда пациент случайно узнает, что его выписали, из этой же «серии». Хаос порождает непонимание, раздражение и еще более активное распространение вируса. Очевидно, что нельзя больных людей заставлять стоять на морозе. Это преступление. И за это, как мне кажется, должны ответить наши «организаторы» системы здравоохранения.

Доходит до смешного. 2 февраля Артур Парфенчиков сообщает на всю республику, что не видит никаких оснований для перевода на удаленное обучение школ, техникумов и вузов. А буквально 3 февраля ПетрГУ переводит студентов на дистанционное обучение. При этом 4 февраля отменяется карантин в детских садах и школах... Кажется, что у нас левая рука не ведает, что творит правая - и это напрягает.

Понятно, что ситуация может развиваться непредсказуемо. Но порой складывается впечатление, что представители власти вообще разучились думать хотя бы на шаг или на день вперед.