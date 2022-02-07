Аварийное жилье в Карелии инвентаризируют до 31 мая

Глава Карелии в соцсети рассказал об итогах своей встречи с председателем Фонда реформирования ЖКХ Сергеем Степашиным. Артур Парфенчиков сообщил, что решено создать совместную комиссию, которая будет обследовать аварийное жилье.

Его инвентаризацию запланировали провести до 31 мая текущего года. В комиссию войдут эксперты Фонда и представители региональных властей.

В третий этап расселения вошло более миллиона квадратных метров жилья, это порядка четырех тысяч аварийных домов. На данный момент обследовали уже 900 из них.