07 февраля 2022, 19:59
Во вторник на улицах Петрозаводска будут ловить пьяных водителей
Очередное мероприятие «Контроль трезвости» пройдет 8 февраля в карельской столице
Во вторник, 8 февраля, на дорогах Петрозаводска будут усиленно дежурить наряды ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции станут искать пьяных за рулем, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках профилактического мероприятия «Контроль трезвости» будут ненадолго останавливать многих водителей. В ГИБДД попросили отнестись к неудобствам с пониманием.
Инспекторы сейчас оснащены персональными видеорегистраторами, материалы с которых могут быть использованы в качестве доказательств в суде. // Фото: источник