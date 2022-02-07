Во вторник на улицах Петрозаводска будут ловить пьяных водителей

Во вторник, 8 февраля, на дорогах Петрозаводска будут усиленно дежурить наряды ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции станут искать пьяных за рулем, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках профилактического мероприятия «Контроль трезвости» будут ненадолго останавливать многих водителей. В ГИБДД попросили отнестись к неудобствам с пониманием.

Инспекторы сейчас оснащены персональными видеорегистраторами, материалы с которых могут быть использованы в качестве доказательств в суде. // Фото: источник