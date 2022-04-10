«Король лыж» Александр Большунов выиграл 70-километровый марафон

В Мончегорске в Мурманской области 10 апреля в рамках чемпионата России по лыжным гонкам прошел ультрамарафон на дистанцию в 70 километров.

В соревнованиях участвовали 70 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Александ Большунов и Денис Спицов. Карелию представляли лыжники Александр Андреев, Кирилл Гужиев и Николай Миронов, сообщается в паблике «Медвежьегорск Типичный».

В результате первым дистанцию преодолел «Король лыж». Время Александра Большунова – 3 часа, 9 минут и 34 секунды, сообщает «Лента.ру». Вторым стал Илья Семиков, победителю он уступил 6,2 секунды. Тройку сильнейших лыжников замкнул Андрей Ларьков.

Ранее Большунов выиграл 50-километровый марафон на чемпионате России в Сыктывкаре. (фото Рамиль Ситдиков, rsport.ria.ru)