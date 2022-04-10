Сборная Карелии стала третьей на первенстве России по флорболу

Первенство России по флорболу (прим.ред. хоккей в зале с мячом) среди юниорок 16-19 лет прошло в Московской области.

Карелию на соревнованиях представляли спортсменки из Петрозаводска и Шуи, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Сборная региона по итогам состязаний стала третьей, завоевав бронзовую награду. Анну Шкурко признали лучшим игроком первенства страны. Тренирует девушек Геннадий Востряков. (фото vk.com)