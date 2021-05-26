Контртеррористические учения ФСБ прошли в центре Петрозаводска

25 мая в Петрозаводске проведены антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РК.

Силовики отрабатывали свои действия по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов и минимизации последствий теракта на площади Кирова и в Национальном театре Карелии.

«Проведенные мероприятия позволили повысить уровень готовности сил и средств специальных служб и правоохранительных органов к проведению контртеррористических мероприятий»,

- отмечается в сообщении ФСБ. Фото lenta.ru