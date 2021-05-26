26 мая 2021, 09:51
Контртеррористические учения ФСБ прошли в центре Петрозаводска
Силовики отрабатывали действия в местах массового скопления людей
25 мая в Петрозаводске проведены антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РК.
Силовики отрабатывали свои действия по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов и минимизации последствий теракта на площади Кирова и в Национальном театре Карелии.
«Проведенные мероприятия позволили повысить уровень готовности сил и средств специальных служб и правоохранительных органов к проведению контртеррористических мероприятий»,
- отмечается в сообщении ФСБ. Фото lenta.ru