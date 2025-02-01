Контроль за въездом и выездом мигрантов ужесточают на днях

С 5 февраля в России начнут действовать новые законодательные нормы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. Одним из ключевых положений станет режим принудительной высылки иностранцев, находящихся в стране без законных оснований.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что вводится административная ответственность за нарушение правил пересечения границы. Под санкции также попадут лица, оказывающие услуги мигрантам, внесенным в реестр контролируемых лиц, если их деятельность подпадает под запрет.

Эти меры направлены на усиление контроля за миграционными процессами и соблюдение закона в сфере въезда и пребывания иностранных граждан. // фото: pexels.com