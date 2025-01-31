Несколько магазинов сети «Светофор» закрыли в Петербурге и Москве

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку магазинов сети «Светофор» в Санкт-Петербурге, в ходе которой было выявлено несколько нарушений. В результате трех торговых точек было приостановлено их функционирование, сообщается на официальном сайте ведомства.

Всего проверке подверглись четыре магазина, в которых были обнаружены серьезные нарушения, включая неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений. Три из них уже прекратили свою деятельность.

Кроме того, инспекцией было проверено 18 торговых объектов, на которых обнаружены более двух тонн некачественной пищевой продукции, а также 150 единиц непродовольственных товаров.

Для лабораторных исследований было отобрано более 190 проб как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Исследования все еще находятся в процессе, результаты пока неизвестны.

Ранее в Москве была информация о возможности закрытия до половины магазинов сети «Светофор». Судебные органы уже вынесли решения по четырем искам, при этом работа магазинов была приостановлена на срок от 60 до 90 дней.

Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что сеть «Светофор» пытается создать конкурентные преимущества за счет низких цен, но качество товаров при этом значительно страдает. // фото: «Петрозаводск говорит»