Контейнеры с бумагой отправили из Карелии по железной дороге в Индию

Контейнерный поезд с газетной бумагой отправили со станции Нигозеро в Карелии в Индию. Об этом сообщается в телеграм-канале «Телеграмма РЖД».

«РЖД Логистика» организовала экспортную отправку контейнерного поезда с бумажной продукцией по восточной ветке международного транспортного коридора «Север-Юг»,

- сказано в сообщении.

В поезде - 53 сорокафутовых контейнера. Поезд проследует через территорию Казахстана, Туркменистана и Ирана до порта Ченнай в Индии. // фото unsplash.com