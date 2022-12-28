28 декабря 2022, 19:12
Контейнеры с бумагой отправили из Карелии по железной дороге в Индию
Поезд с бумажной продукцией проследует через Казахстан, Туркменистан и Иран, прежде чем доберется до конечной станции
Контейнерный поезд с газетной бумагой отправили со станции Нигозеро в Карелии в Индию. Об этом сообщается в телеграм-канале «Телеграмма РЖД».
«РЖД Логистика» организовала экспортную отправку контейнерного поезда с бумажной продукцией по восточной ветке международного транспортного коридора «Север-Юг»,
- сказано в сообщении.
В поезде - 53 сорокафутовых контейнера. Поезд проследует через территорию Казахстана, Туркменистана и Ирана до порта Ченнай в Индии. // фото unsplash.com