Человека года и лауреатов чествовали в Карелии

В Национальном музее Карелии чествовали человека и лауреатов 2022 года, сообщает пресс-служба губернатора. Человеком года признан герой России, подполковник Илья Сизов. За время проведения специальной военной операции летчик-истребитель уничтожил восемь самолетов и три вертолета противника. Сизов – из династии военных, на церемонии присутствовали его родители Андрей Владимирович и Ольга Анатольевна, поскольку он находится на боевом посту.

«Когда я закончил службу здесь, в Бесовце, мы хотели уехать на свою историческую родину, на Волгу. Но приняли решение остаться, и вот теперь Карелия для нас стала родной»,

− сказал отец героя Андрей Сизов.

Лауреатами стали 15 жителей Карелии разных профессий и возрастов. Самый младший – 13-летний ученик 7 класса средней школы №2 им. Пушкина. Мальчик спас ударившегося и ушедшего под воду во время купания друга.

Также среди лауреатов Тамара Мазуркевич, которая ранее работала врачом на скорой. Пенсионерка помогла спасти жизнь новорожденной девочке. В списке лауреатов - преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа имени Раутио Людмила Соловьева, атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев, учредитель благотворительного фонда «Живой город» Анна Лопаткина, возивший гуманитарную помощь на Донбасс волонтер Леонид Зябкин, создатель Центра воинской славы Петрозаводска Валерий Лазарев, настоятель Сретенского храма отец Леонид и другие. ИА «Республика»